Hugo Souza revela bastidores de ida ao Corinthians e destaca importância de Fabinho Soldado

Contratado durante a janela de transferências do meio do ano, o goleiro Hugo Souza foi um dos destaques do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Timão conseguiu uma arrancada de nove vitórias seguidas e se classificou para a Libertadores. O jogador de 25 anos revelou os bastidores de sua ida ao clube alvinegro, destacando a importância do executivo Fabinho Soldado na negociação.

"Meu empresário me ligou e disse que o Fabinho Soldado iria me ligar, fiquei feliz, ele estava no Corinthians né (risos)?! Ele me ligou e disse: "quem eu estou contratando? O Hugo que deixou a vida levar e se deslumbrou com as coisas que o futebol deu para ele, ou aquele que se dedica e sei que pode me entregar resultados?". Ele foi muito importante, ele recebeu carta branca do presidente e mudou muita coisa no CT", disse Hugo Souza, em entrevista ao podcast Denílson Show.