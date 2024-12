Hansi Flick, treinador do Barcelona, é suspenso por dois jogos do Campeonato Espanhol

Nesta quarta-feira, o Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que Hansi Flick, treinador do Barcelona, foi suspenso por dois jogos no Campeonato Espanhol por ter sido expulso na partida contra o Real Betis, no último sábado.

O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo, e envolveu Frankie De Jong, que cometeu falta sobre Vitor Roque dentro da área. Na cobrança de pênalti, o Betis empatou o jogo.

Hansi Flick não concordou com a marcação e segundo o relatório do árbitro, "Saiu da área técnica e gritou e gesticulou, protestando contra uma das minhas decisões". A ação rendeu ao treinador alemão o cartão vermelho, que agora desfalcará o clube catalão nos confrontos contra o Leganés e Atlético de Madrid.