Fifa confirma sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034; saiba detalhes

Nesta quarta-feira, a Fifa, em reunião extraordinária do Conselho da entidade, confirmou as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034.

A Copa de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como países-sede. Porém, três jogos serão realizados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em comemoração ao centenário do maior torneio de futebol do planeta, disputado pela primeira vez em solo uruguaio, em 1930.

A partida de abertura será realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, que foi sede da primeira final da história das Copas do Mundo.