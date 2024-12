Ex-Corinthians, Paulinho é anunciado como coordenador técnico do Mirassol

O ex-volante Paulinho, ídolo do Corinthians, atuará do lado de fora dos gramados na próxima temporada. Nesta terça-feira, o ex-jogador foi anunciado como novo coordenador técnico do Mirassol, que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"PAULINHO É DO LEÃO! O novo coordenador técnico do Mirassol foi oficialmente apresentado no CT", escreveu o clube no Mirassol.

Paulinho se aposentou dos gramados em setembro deste ano após não renovar contrato com o Corinthians. O volante, agora, fará parte do departamento de futebol do Mirassol e será peça importante para a temporada de 2025.