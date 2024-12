Entenda como chegada de Memphis Depay ajudou Yuri Alberto a deslanchar no Corinthians

Yuri participou da 55ª edição do prêmio Bola de Prata, organizado pela ESPN, e falou sobre a parceria com Memphis Depay. Ele ressaltou que a chegada do holandês e a força transmitida pelo elenco o ajudaram a superar a má fase.

"O Memphis chegou querendo muito. Tem nos passado uma experiência gigantesca, sabíamos do talento que ele poderia entregar para nós. Durante o ano, a responsabilidade estava sempre no camisa 9, e eu não estava jogando em uma função que me beneficiava. Dividir essa responsabilidade foi importante, eu entrava leve no campo. As coisas começaram a acontecer novamente. Começou difícil, mas terminou da melhor forma que poderia ter terminado. A força que eles me deram foi absurda", disse Yuri Alberto.

A chegada de Depay, ainda, mudou a forma do camisa 9 atuar. Antes, ele exercia a função de um típico centroavante, mas passou a jogar como um segundo atacante, com mais liberdade, ao lado do holandês.

"É uma posição que me sinto muito confortável [de segundo atacante]. O Memphis atrai muita atenção dos zagueiros, quando jogo com jogadores assim ao meu lado é muito bom. Estamos muito entrosados. Essa posição me deixa mais solto, foi assim quando eu jogava no Inter e quando fui para Seleção", afirmou.

A dupla Yuri Alberto e Memphis Depay concluiu a temporada de 2024 afiada. Eles foram protagonistas da arrancada do Timão no Campeonato Brasileiro, saindo do Z4 e conseguindo uma vaga na fase preliminar da Libertadores.