Em testes, Gabriel Bortoleto fala sobre experiência de conduzir um Fórmula 1 pela primeira vez

A partir da temporada 2025, o Brasil voltará a ter um representante na Fórmula 1. O paulista Gabriel Bortoleto será um dos pilotos titulares da Kick Sauber, que também contratou o alemão Nico Hulkenberg. O brasileiro está fazendo testes com a nova equipe em Abu Dhabi, revelando em seus stories do Instagram como foi a experiência de dirigir um carro da Fórmula 1 pela primeira vez.

"Foram 130 voltas realizadas aqui em Abu Dhabi, pessoal. Testamos alguns pneus, aproveitamos, aprendi muita coisa, até porque um Fórmula 1 é muito diferente de um Fórmula 2. Estou aprendendo coisas novas a cada sessão, me adaptando com a equipe, com os engenheiros, mas estou muito animado. As coisas estão acontecendo como eu queria e vai dar tudo certo. Obrigado, pessoal", disse Bortoleto em seu Instagram.