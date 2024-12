Botafogo está definido para enfrentar o Pachuca na Copa Intercontinental; veja escalações

O Botafogo está escalado para enfrentar o Pachuca, do México, logo mais, às 14h (de Brasília). O duelo, válido pela Copa Intercontinental, definirá o adversário do Al Ahly, do Egito, nas semifinais da competição. O jogo será no Estádio 974, em Doha, no Catar.

O técnico Artur Jorge ainda não pode contar com o lateral-direito Vitinho e o zagueiro Bastos, ambos se recuperam de lesão. O angolano até viajou para o Catar, mas ainda não tem condições de entrar em campo. Além disso, o Fogão resolveu poupar Alex Telles, Savarino, Almada e Marlon Freitas.

Assim, o Botafogo irá a campo com: John; Mateo Ponte, Adryelson, Barboza e Cuiabano; Gregore e Allan; Luiz Henrique, Eduardo e Matheus Martins; Igor Jesus.