Bolasie se despede do Criciúma nas redes sociais: "Para sempre um carvoeiro"

Yannick Bolasie se despediu do Criciúma, nesta quarta-feira, através das redes sociais. O congolês de 35 anos não renovou seu contrato com a equipe catarinense e está livre no mercado para assinar com outro clube.

"Palavras nunca serão suficientes, mas quero agradecer ao clube e a todos os torcedores pelo carinho que me demonstraram desde que cheguei. A cidade me abraçou como se eu fosse um deles e, na verdade, sou agora e sempre serei. Criciúma está no meu coração e na minha alma. Para sempre um Carvoeiro", escreveu Bolasie em suas redes sociais.