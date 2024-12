Arsenal x Monaco: escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Monaco: Radoslaw Majecki; Vanderson, Mohammed Salisu, Thilo Kehrer e Caio Henrique; Denis Zakaria, Lamine Camara e Aleksandr Golovin; Maghnes Akliouche, Ben Seghir e Breel Embolo



Técnico: Adi Hutter

Arbitragem

Davide Massa é o árbitro da partida, com Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes. Daniele Chiffi fica no comando do VAR.