Alisson retorna de lesão e atinge recorde de jogos sem sofrer gols na Champions

Em sua temporada de estreia no Liverpool (2018/19), Alisson ficou seis vezes sem sofrer gols, incluindo o jogo do título contra o Tottenham. O goleiro ainda passou ileso uma vez na edição 2019/20, cinco na 2020/21, quatro na 2021/22, três na 2022/23 e duas na atual. Além do Girona, o atleta também permaneceu instransponível diante do Bologna.

"A felicidade é bem grande. Primeiro, por ter voltado a jogar depois de um tempo lesionado, algo que nenhum atleta deseja. Graças a Deus e ao trabalho do departamento médico do Liverpool, além do apoio de todos do clube, e principalmente, da minha família, retornei ontem e me senti muito bem em campo. Em segundo lugar, a alegria é ainda maior por ter ajudado o time a vencer uma equipe bem difícil, fora de casa, e nos manter em primeiro. Todos estão de parabéns por mais uma ótima atuação. Nosso grupo é muito forte e vamos trabalhar para conseguir todos os títulos possíveis na temporada", ressaltou.

"Sobre o recorde de Clean Sheets, é muito legal saber que igualei outro grande nome da história do Liverpool, que é o Pepe Reina, um cara fantástico e que é um grande profissional. Sabemos o quão difícil são as partidas da Champions e ficar 21 vezes sem sofrer gols é algo incrível. E, claro, não é um mérito somente meu, mas de toda a equipe. Espero que possa sair mais vezes de campo sem ser vazado ainda nesta edição para, se Deus quiser, brigarmos pelo título", completou.