Tabela da Liga das Nações de vôlei: veja os jogos do Brasil em 2025

A FIVB (Federação Internacional de Vôlei) confirmou nesta terça-feira as datas dos jogos na Liga das Nações de 2025. O Brasil irá disputar tanto a competição feminina como a masculina.

Na Liga das Nações, a Seleção feminina estreia no dia 4 de junho contra a República Tcheca, no Rio de Janeiro. O time masculino entra em quadra no mesmo local no dia 11 de junho contra o Irã.