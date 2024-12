Santos deve ganhar reforço caseiro para a lateral em 2025

O Santos deve ter um reforço caseiro para a próxima temporada. O lateral esquerdo Kevyson está recuperado de lesão no joelho e volta a ficar à disposição em 2025.

O Menino da Vila sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo em fevereiro. Ele se contundiu na vitória de 2 a 0 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista.

Kevyson, então, passou por cirurgia e ficou afastado dos gramados até o dia 11 de novembro, quando atuou no Brasileirão de Aspirantes, na vitória de 2 a 1 sobre o Vasco. Ele ficou em campo por cerca de 38 minutos. Depois, jogou mais 45 no empate de 1 a 1 com o Botafogo.