Resultados do NBB: Minas perde invencibilidade de 12 jogos

O KTO Minas voltou a sentir o amargo sabor de uma derrota no NBB, o Novo Basquete Brasil. Após 12 jogos sem perder no torneio, o time de Belo Horizonte caiu fora de casa diante do Vasco na noite desta segunda-feira por 81 a 64.

O veterano ala Marquinhos ? ex-Seleção Brasileira ? foi o destaque da vitória vascaína ao marcar 17 pontos. Do lado do Minas, Montero terminou o duelo com um duplo-duplo: 12 pontos e 14 rebotes.