Qual dos reforços para 2024 teve o melhor desempenho no São Paulo? Vote!

Chegou ao fim a temporada do São Paulo. Para 2024, a diretoria contratou nada mais, nada menos que dez jogadores, mas, afinal, qual desses reforços teve o melhor desempenho neste ano?

Na primeira janela de transferências, o Tricolor acertou as chegadas de Erick, Bobadilla, André Silva, Ferreira e Luiz Gustavo. Já na segunda janela, no meio do ano, assinaram com o São Paulo Jamal Lewis, Marcos Antônio, Santiago Longo, Sabino e Ruan Tressoldi.

Dos dez jogadores contratados, quatro assinaram contrato com o São Paulo por empréstimo com opção da compra fixada: Marcos Antõnio, Santiago Longo, Ruan Tressoldi e Jamal Lewis. Todos os outros foram adquiridos de forma definitiva pelo Tricolor.