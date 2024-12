Presidente do Sport encontra Ednaldo, e clube fala em "mudança na geopolítica do Brasileirão"

O Presidente Yuri Romão esteve na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, para tratar, entre outros temas, da premiação pelo acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro.... pic.twitter.com/6c9HWznF5X

Romão e Ednaldo Rodrigues também abordaram calendário do futebol brasileiro na próxima temporada, Copa do Nordeste e mudanças geopolíticas no Brasileirão de 2025, que contará com cinco clubes nordestinos: Sport, Ceará, Bahia, Fortaleza e Vitória.

A pré-temporada do Sport se inicia no dia 26 de dezembro. Já o primeiro jogo ocorre no dia 11 de janeiro (sábado), às 18h30 (de Brasília), contra o Afogados, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.