Memphis discursa em último jogo do Corinthians e pede "mudança de mentalidade" para 2025

"Gostaria de ter essa oportunidade antes de todo mundo entrar de férias. Queria agradecer e parabenizar a todos. O presidente, o estafe, a comissão técnica, todos que me receberam, me ajudaram muito na adaptação. Mas queria muito agradecer a vocês, jogadores. Vocês me abraçaram como uma família. Não é fácil, vim da Europa, precisava me adaptar a um novo país. Mas rapidamente eu me senti em casa. Vocês me deram energia positiva, queria agradecer a todos por isso", disse o atacante em vídeo de bastidores divulgado pelo clube.

"Nosso desafio para a próxima temporada é mudar um pouco nossa mentalidade. Eu vejo qualidade em todos vocês, mas só a qualidade não traz títulos. A gente viu isso nessa temporada, chegamos à duas semifinais, mas não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito. Acredito que é algo que a gente pode mudar desde os treinos, na nossa mentalidade. Eu sei que foi difícil para vocês, então vamos descansar e aproveitar as férias. Mas, quando voltarmos, vamos nos olhar no espelho e pensar: 'O que eu posso fazer de melhor para o Corinthians?'. A gente precisa ganhar títulos. Isso começa nos treinos, não apenas nos jogos. Muito obrigado a todos", finalizou.

Memphis Depay já é um caso de sucesso no Corinthians. Ele chegou ao Timão em setembro e, em apenas 14 partidas disputadas, anotou sete gols e distribuiu quatro assistências.

De férias, a equipe do Parque São Jorge, agora, se planeja para os desafios da próxima temporada, quando disputará quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.