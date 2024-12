Membro da Mancha Verde que estava foragido após envolvimento em emboscada se entrega à Polícia

As investigações apontaram Jorge Luís Sampaio Santos, presidente da organizada do Verdão, como "mentor intelectual" do ataque. Na segunda-feira, Jorge renunciou ao cargo e, por meio de sua defesa, revelou que se entregaria à Polícia. Já na última semana, a Polícia Civil prendeu outros dez acusados de participar da emboscada.

No total, a Justiça decretou as prisões temporárias de 20 torcedores, sendo que 13 estão presos e outros sete seguem foragidos. A informação de que Leandro se entregou à Polícia foi publicada, inicialmente, pelo Uol.

Os detidos responderão por lesão corporal, em decorrência dos ferimentos causados em outros torcedores do Cruzeiro, e serão responsabilizados por danos, tumulto e associação criminosa, conforme estipulado pela Lei Geral do Esporte.

Por conta desta confusão, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram pela 37ª rodada do Brasileirão com portões fechados, no Mineirão. A Mancha Verde, por sua vez, está impedida de frequentar estádios de futebol em São Paulo, de acordo com a portaria publicada pela Federação Paulista de Futebol após a emboscada.