Massa vê vaga merecida de Bortoleto na Fórmula 1 e pede: "Brasil tem que abraçar ele"

Gabriel Bortoleto será o próximo nome do Brasil na Fórmula 1. Atual campeão da Fórmula 2, o brasileiro foi contratado e correrá pela Sauber na próxima temporada. Com isso, o Brasil encerra um jejum de oito anos sem ter um piloto brasileiro no grid da maior categoria do automobilismo mundial.

O último a representar o Brasil na Fórmula 1 foi Felipe Massa, atualmente na disputa pela Stock Car. No GP de Interlagos deste ano, o brasileiro afirmou que estava atuando nos bastidores para ajudar Bortoleto. Agora, com o atleta já na categoria, Massa destacou o esforço e o talento do jovem.

"Primeiro, o maior empurrão foi dele, conseguindo mostrar o piloto que ele é dentro da pista, vencendo a Fórmula 3, vencendo a Fórmula 2, e dando show nas pistas. Ele foi escolhido pelo que ele representou e pelo que ele mostrou, e isso é o mais importante para todos nós. Logicamente, eu tentei o máximo possível, falando com o (Stefano) Domenicali, falando com o Mattia Binotto, que virou o chefe hoje em dia na Sauber Audi, mas quem realmente mostrou e está lá pelo resultado foi ele", declarou Massa à Gazeta Esportiva em mais uma edição do evento Futebol dos Pilotos.