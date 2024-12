Liderado por Guilherme, Santos foi o time com melhor aproveitamento em chutes na Série B

Campeão com duas rodadas de antecedência, o Santos encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro como a equipe com melhor aproveitamento em finalizações.

Em 38 jogos, foram 546 finalizações, sendo 220 certas e 326 erradas. Ou seja, um aproveitamento de 40,29%.

O segundo no quesito foi o Coritiba, com 39,64%. O Coxa arrematou 502 vezes, sendo 199 no alvo e 303 para fora. O pior aproveitamento foi do rebaixado Brusque, com 30,23%.