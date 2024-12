Jô é anunciado como reforço do Itabirito, de Minas Gerais, para 2025

O último clube de Jô tinha sido o Amazonas, onde ele ficou até agosto de 2024, tendo disputado a Série B. Antes, o atacante havia anunciado sua aposentadoria do futebol, em fevereiro de 2023. Pelo clube amazonense, o centroavante de 37 anos disputou 26 partidas, marcou seis gols e distribuiu uma assistência.

Além do Corinthians, clube que o revelou e onde é ídolo, Jô também defendeu equipes como Manchester City, Internacional, Atlético-MG e passou por clubes do Oriente Médio e do Japão.

Entre os principais títulos de sua carreira estão a Copa Libertadores (2013) e a Copa do Brasil (2014) com o Atlético-MG e o Campeonato Brasileiro (2005 e 2017) pelo Corinthians. Jô também defendeu a Seleção Brasileira, tendo conquistado a Copa das Confederações de 2013 e disputado a Copa do Mundo de 2014.