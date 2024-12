Inter prepara ajustes no elenco para a temporada 2025

Apesar da reação no segundo turno do Brasileirão, o Internacional planeja mudanças em seu elenco para a próxima temporada. A diretoria já tenta resolver pendências com atletas que não estão nos planos do técnico Roger Machado.

Segundo informações do Correio do Povo, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario lideram a lista dos atletas disponíveis para uma negociação. Ambos já vinham sem espaço na parte final da temporada 2024.