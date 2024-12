De volta à elite, Santos receberá prêmio de R$ 3,5 milhões pelo título da Série B

Já Mirassol (2º), Sport (3º) e Ceará (4ª) receberão R$ 1,35 milhão cada. A equipe paulista, que participará da Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, terminou a Série B com 67 pontos, na vice-liderança, com 19 vitórias, dez empates, nove derrotas e a defesa menos vazada do torneio.

O Sport, dono da terceira posição, finalizou o campeonato com 66 pontos. O Leão registrou 19 vitórias, nove empates, dez derrotas. Para finalizar, com a quarta colocação aparece o Ceará, que somou 64 pontos ao anotar 19 vitórias, sete empates e 12 derrotas.