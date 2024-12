Corinthians irá inaugurar busto em homenagem a Neto neste sábado

Eterno xodó da Fiel torcida, José Ferreira Neto teve duas passagens pelo Timão: entre 1989 e 1993 e 1996 e 1997. Ele disputou 228 partidas pela equipe, com 80 gols marcados.

Neto, aliás, foi peça-chave para o título do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro do Corinthians na história. Ele também ergueu as taças da Supercopa do Brasil de 1991 e do Paulistão de 1997.