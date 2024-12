Com Corinthians na disputa, Conmebol divulga data do sorteio da fase preliminar da Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, a data e o horário do sorteio da fase preliminar da Libertadores de 2025, que terá Corinthians e Bahia como representantes do Brasil. Os confrontos serão sorteados no dia 19 de dezembro, às 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Tanto o Corinthians como o Bahia entram apenas na segunda fase da Pré-Libertadores, bem como clubes argentinos. Há, ao todo, três etapas antes do início da fase de grupos da competição.

O sorteio, além de definir os embates da primeira fase, estabelece também o chaveamento de toda a fase prévia. Bem como ocorreu neste ano, as equipes brasileiras podem medir forças nesta etapa por uma vaga na fase de grupos. Red Bull Bragantino e o atual campeão, Botafogo, duelaram na Pré-Libertadores de 2024.