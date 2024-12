Botafogo inscreve Bastos para a Copa Intercontinental; veja lista completa

O torcedor do Botafogo ganhou uma boa notícia para a Copa Intercontinental. A Fifa divulgou nesta terça-feira os jogadores inscritos pelo clube carioca na competição, e o nome do zagueiro Bastos está presente na lista.

Bastos era dúvida para o torneio, já que desfalcou a equipe na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, e nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, diante Internacional e São Paulo. Ele teve uma lesão de gravidade média no músculo posterior da coxa esquerda no duelo diante do Palmeiras.

Por outro lado, o Botafogo não contará com Vitinho, que é o titular da lateral-direita. O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo contra o Internacional e nem viajou com a delegação carioca para Doha, no Catar, onde ocorre a competição.