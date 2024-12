Após saída de Renato Gaúcho, Grêmio anuncia mudanças na comissão técnica

O Grêmio passará por uma reformulação profunda depois do mau desempenho no Brasileirão 2024. Além da troca de treinador, com a saída do ídolo Renato Gaúcho, a diretoria também fará grandes mudanças na comissão técnica.

Nesta terça-feira, o clube gaúcho anunciou inicialmente as saídas dos auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes. Também deixam o Imortal o preparador físico Mário Pereira e seu auxiliar Gabriel Gindri Alves.