Alan Franco diz que não acreditou quando foi premiado com o Troféu Mesa Redonda

Alan Franco foi premiado com o Troféu Mesa Redonda como o melhor zagueiro do futebol brasileiro em 2024, ao lado de Victor Reis, do Palmeiras. Questionado sobre o feito, o defensor do São Paulo revelou que custou a acreditar quando recebeu a notícia.

"Eu não acreditei quando me falaram desse prêmio, mas trabalho dia a dia, nunca desisti. Mesmo quando não estava jogando, procurei me manter sempre preparado. Agradecer a Deus pela premiação e a cada um de vocês que me escolheram para vencer o prêmio", disse Alan Franco.

De fato, individualmente, a temporada foi ótima para o argentino. Alan Franco se consolidou como titular do São Paulo após a saída de Lucas Beraldo para o PSG e, com a chegada do técnico Luis Zubeldía, ganhou ainda mais confiança para se firmar na posição.