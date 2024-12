West Ham x Wolverhampton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Six years ago today, goals from Snodgrass, Anderson & Chicharito led us to victory over Crystal Palace ??

?? #OnThisDay in 2018 | @Heineken_UK pic.twitter.com/Wcb4j64NQB

? West Ham United (@WestHam) December 8, 2024

Pontuação

West Ham: 15 pontos em 14 jogos, começou a rodada na 14ª posição.