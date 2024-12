Seleção feminina de rugby sevens bate a Espanha pelo Circuito Mundial

A Seleção Brasileira feminina de rugby sevens terminou com resultado positivo a sua participação na segunda etapa do Circuito Mundial, na Cidade do Cabo. As Yaras superaram a Espanha por 26 a 14 e encerraram o torneio em 11º lugar. Com o resultado, a equipe ocupa a 10ª colocação na classificação geral da competição, que reúne as 12 melhores seleções do planeta.

"Estamos apenas no início de um novo ciclo e com uma nova treinadora (a neozelandesa Crystal Kaua). Queremos colocar em prática um estilo próprio de jogar rugby, tipicamente brasileiro, e estamos no caminho. Agora teremos um período curto de descanso neste fim de ano, porque em janeiro já tem mais Circuito Mundial", disse Raquel Kochhann, porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, referindo-se à etapa de Perth, entre os dias 24 e 26 de janeiro.