Reformulação? Veja o que Abel Ferreira pensa sobre montagem do Palmeiras para 2025

O treinador já tem o relatório pronto a ser entregue à diretoria com as posições que precisa ser reforçada. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, Abel quer reforçar entre três e quatro setores do time. No meio do próximo ano, o treinador irá perder Estêvão, que está vendido ao Chelsea. Ao todo, em 2024, o Verdão contratou sete jogadores. Um dos pontos enfatizados pelo treinador foi o orçamento da equipe para contratações.

"Sim, vamos fazer a reforma, como fazemos todos os anos. Vão sair quatro ou cinco e entrar quatro ou cinco. Às vezes saem porque acabam os ciclos e às vezes porque vendemos. Vendemos Endrick, Luis Guilherme, Luan, Jhon Jhon. Entraram Felipe Anderson, Mauricio e Giay. Para mim esse é o segredo. Para continuar a disputar, não estou dizendo ganhar, é trazer energia nova. 2025 está aí e não vai ser diferente. Nem nunca aceitei que ano passado estava tudo bem porque não estava. Houve jogadores que não conseguimos trocar por inconstâncias do mercado e do clube. E esse ano não sei se vou conseguir fazer todas as alterações que quero. Vamos fazer as que conseguirmos. Não vou alterar nada só porque perdemos. Vai chegar dia 6 e vai começar tudo do zero. Não vamos dizer que está tudo mal", seguiu.

"Como sempre fazemos, o relatório está pronto. Há momentos que conseguem atender minhas exigências e outros não, como a Leila já disse. O clube tem responsabilidades. Não podemos contratar a partir de determinado valor. Temos dividas a serem pagas e foram pagas. Nesses anos conseguimos equilibrar as duas coisas. Não ganhamos, é certo, e eu também nunca prometi que ia ganhar títulos", continuou.

Certamente o Palmeiras também será reforçado com as Crias da Academia. Apostando na base desde sua chegada em 2020, o Verdão tem 301 jogos seguidos com pelo menos um atleta formado nas categorias de base do clube. Para 2025, Abel já revelou que irá promover alguns deles, como Benedetti, Figueiredo, Luighi e Thalys.