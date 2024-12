Palmeiras discute rescisão, e Dudu vive clima de despedida com companheiros após último jogo do ano

O atacante Dudu não deve permanecer no Palmeiras para a temporada de 2025. O clube está discutindo a rescisão de contrato com o atleta, que tem o Cruzeiro como provável destino. No último domingo, o camisa 7 viveu clima de despedida do Allianz Parque após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Dudu começou a partida no banco de reservas, mas foi acionado no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo. Depois do apito final, o atleta de 32 anos mostrou-se bem emocionado. Horas após o fim do jogo, o jogador teve um tempo no gramado do Allianz, acompanhado da família.

No vestiário, o atleta se despediu dos companheiros. Além de Cruzeiro, Dudu também desperta interesse do Santos, que tem conversas com o atleta. Enquanto o time mineiro tem um histórico nessa tentativa de contratar o camisa 7.