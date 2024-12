Luiz Eduardo Baptista derrota Dunshee e é eleito presidente do Flamengo até 2027

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo. Flavio Willeman é o vice. A Chapa 1 venceu a eleição presidencial com 1731 votos. A Chapa 2 ficou com 363 votos e a Chapa 3 ficou com 1166 votos. A posse será realizada no dia 18 de dezembro. #CRF

O resultado representa uma derrota para o atual presidente dos últimos dois triênios, Rodolfo Landim, que em caso de vitória de Dunshee, assumiria o cargo de CEO do clube. A derrota também esbarra em Eduardo Bandeira de Mello, que apoiava Maurício Gomes de Mattos.

Bap tem uma longa trajetória no Flamengo e foi o presidente do Conselho de Administração e atuou como vice de marketing durante a gestão de Bandeira de Mello e vice de relações externas na gestão de Landim. Além disso, fez parte de um grupo de conselheiros que auxiliava Landim nas decisões sobre o futebol do clube.