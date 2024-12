Grêmio deve definir situação de Renato Gaúcho nesta semana

O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro de forma frustrante com a derrota para o Corinthians. Agora, a meta da diretoria é pensar no futuro e, para isso, o primeiro passo é decidir sobre o futuro do técnico Renato Gaúcho.

A tendência é que o presidente Alberto Guerra se encontre com o treinador no começo desta semana para tratar do assunto. Por enquanto, o dirigente faz mistério sobre a permanência do ídolo gremista.

"Seja qual for a decisão que tomaremos aqui, ela será a que entendemos ser a melhor para o clube. Não é para mim ou para o Renato, a intenção é sempre pensar no melhor para o Grêmio", comentou Alberto Guerra.