Grêmio anuncia a saída do técnico Renato Gaúcho

Renato Gaúcho é o treinador que mais comandou o Grêmio na história do clube. A quarta passagem do técnico terminou após dois anos e três meses, com 141 jogos. Neste período, o comandante conquistou dois títulos do Gauchão, com 57% de aproveitamento: 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas.

Em 2024, Renato não conseguiu colocar o Grêmio na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Imortal terminou a competição na 14ª colocação, com 45 pontos em 38 jogos.

Veja a nota completa do Grêmio sobre Renato Gaúcho:

"O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o Clube.

Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.