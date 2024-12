Gómez rasga elogios a Estêvão, avalia ano do Palmeiras e projeta duelo com Messi no Mundial de 2025

"Não era o que nós esperávamos. Trabalhamos para ganhar títulos, começamos ganhando o Paulistão. Um ano de muitos altos e baixos. O mais importante é saber lidar com isso. Independente do resultado, nosso elenco lutou até o fim. Caímos para os campeões na Copa do Brasil e na Libertadores. Ontem fizemos uma avaliação interna com o professor. O anos de 2025 será muito desafiante", afirmou.

"Acho que não fomos bem nos confrontos diretos. Fomos abaixo do que estamos acostumados, sempre encaramos jogos decisivos de forma diferente. Mas isso acontece no futebol. Ano que vem tem várias competições importantes, o Super Mundial que é muito importante para nós. Temos que nos preparar da melhor forma. O sucesso, para mim, é se levantar de uma caída, de uma derrota. O fracasso é você nem tentar. O Palmeiras tem que lutar por títulos. Respeito o elenco, é um grupo muito trabalhador independente do resultado. Nunca faltou garra. Podemos cometer erros, mas ninguém pode falar que nosso elenco não trabalha. Ficamos mal acostumados, imagina o torcedor. O professor ficará trabalhando com a diretoria no planejamento para 2025, para que a gente comece da melhor forma. Em janeiro começa tudo de novo e todos nós saímos da mesma posição. Vamos fazer nosso melhor. O torcedor está certo, tem que cobrar mesmo. Mas nós vamos fazer sempre nosso melhor, nosso time é muito trabalhador. Temos que melhorar para o próximo ano", acrescentou.

E, falando em Mundial, Gómez projetou o duelo com Messi em 2025. O Palmeiras caiu no Grupo A do torneio, que também conta com o Inter Miami, time do astro argentino.

"Fico feliz. O torcedor do Palmeiras vai desfrutar muito. Messi está entre os maiores do mundo. O grupo é difícil, mas tenho certeza que o torcedor irá desfrutar. Vamos nos preparar da melhor forma. Acho que é um torneio muito importante para o torcedor e para o clube", concluiu.

Além da equipe norte-americana, o Verdão enfrentará o Porto e o Al Ahly, do Egito, na fase de grupos do Mundial de 2025. O torneio está previsto para ser disputados entre os dias 14 de junho e 13 de julho do ano que vem.