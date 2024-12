Garro avalia temporada no Corinthians e projeta futuro vitorioso: "Precisamos de títulos"

"Creio que é um momento em que o Corinthians precisa de títulos, para a torcida ficar feliz. Espero colocar meu nome na história do clube e seja importante em conquistas", completou.

Garro teve ótima temporada no Corinthians, com 63 jogos (57 como titular), 13 gols e 15 assistências. O atleta não demorou a ser uma liderança no elenco e uma referência técnica.

O elenco do Corinthians agora entra de férias para se reapresentar no começo de janeiro. O Timão fará sua estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, ainda sem data definida.