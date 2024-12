Ex-Santos, Gabriel Inocêncio é anunciado como reforço pela Chapecoense

Nesta terça-feira, a Chapecoense anunciou a contratação do lateral direito Gabriel Inocêncio. O vínculo do atleta com o clube de Santa Catarina é válido até 30 de novembro de 2025.

O jogador se destacou pelo Água Santa na temporada de 2023, quando auxiliou a equipe a chegar até a final do Campeonato Paulista. Logo em seguida, foi contratado pelo Santos por empréstimo para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas não decolou.