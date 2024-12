Estêvão comemora ano com o Palmeiras: "Vai ficar marcado na minha história"

Destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão comemorou o desempenho em seu segundo ano como profissional. O atacante de apenas 17 anos liderou o Campeonato Brasileiro em participações em gols, com 22 envolvimentos diretos.

"Foi um ano espetacular na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus, minha família e ao Palmeiras por terem me ajudado a chegar aqui. Confesso que, no começo do ano, não achei que teria tantas oportunidades, mas no decorrer dos meus esforços nos treinos e jogos, fui conseguindo meu espaço e pude ajudar o Palmeiras a chegar onde chegou, brigando pela artilharia e assistências. É um ano que vai ficar marcado na minha história", disse Estêvão em entrevista à ESPN nesta segunda-feira.