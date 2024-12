Emocionado, Renato Gaúcho agradece Grêmio por mais uma passagem e lamenta: "Não sou perfeito"

Nesta segunda-feira, o Grêmio anunciou a saída de Renato Gaúcho. Após mais de dois anos desde o início da sua quarta passagem pelo Imortal, o treinador não terá seu vínculo renovado para a disputa da próxima temporada. Por meio das redes sociais, o ex-jogador e ídolo do Tricolor agradeceu e afirmou que a decisão partiu dele.

"Quero agradecer ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, pelo apoio que me deu durante esse tempo todo. É um presidente que sempre teve linha direta comigo, sempre nos apoiou, isso é fundamental. Não poderia deixar de falar do meu grupo, um grupo sensacional que, nos momentos mais difíceis, sempre esteve junto. Nunca tivemos um problema sequer. Fico lisonjeado quanto a isso", declarou.

"É difícil para mim, porque estou falando de um grande clube, de uma grande torcida. Você cria uma amizade muito grande com os jogadores, funcionários, diretoria e presidente. De repente, você tem que dar um tempo. Conversei com várias pessoas, e acho que foi a decisão certa no momento certo. Sei que as portas do clube sempre estarão abertas", disse.