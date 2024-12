Em 2024, Santos conquistou melhor aproveitamento fora de casa dos últimos dez anos

Com a disputa inédita da Série B do Campeonato Brasileiro, o ano do Santos foi atípico, mas contou com bons números. Além do retorno à elite, a equipe praiana conquistou em 2024 seu melhor aproveitamento como visitante dos últimos dez anos.

Ao longo da temporada, o Peixe acumulou 11 vitórias, cinco empates e nove derrotas em 26 jogos fora de casa, por Campeonato Paulista e Série B. Os números geram um aproveitamento de 48,7%.

O Santos também voltou a comemorar 11 vitórias longe de seus domínios após cinco anos. A última vez que a equipe alcançou o feito foi em 2019, seu quarto melhor ano como visitante na última década. O aproveitamento naquela temporada foi de 43,7%.