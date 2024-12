Botafogo, Corinthians e Fluminense comandaram a seleção da 38ª rodada do Brasileirão

Botafogo, Corinthians e Fluminense comandaram a seleção da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta segunda-feira, com três representantes cada. Além deles, o Vasco ainda teve dois jogadores na escalação.

Campeão, o Botafogo venceu o São Paulo, neste domingo, por 2 a 1, no Nilton Santos. Autores dos gols da vitória, o meia Jefferson Savarino e o volante Gregore entraram na seleção da rodada. Além deles, o zagueiro Adryelson também foi selecionado.

No mesmo horário, o Corinthians bateu o Grêmio na Arena do Grêmio, por 3 a 0. De bicicleta, o atacante Memphis Depay anotou o terceiro gol do Timão e garantiu vaga na escalação, com o goleiro Hugo Souza e o volante Raniele.