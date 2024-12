Artilheiro do Brasil, Yuri Alberto garante permanência no Corinthians em 2025

O atacante Yuri Alberto garantiu sua permanência no Corinthians em 2025, durante a premiação do Troféu Mesa Redonda, nesta segunda-feira. Questionado se vai ficar no Timão para a próxima temporada, o artilheiro do Brasil em 2024 foi objetivo e disse "sim".

Na plateia, o goleiro Hugo Souza, que foi premiado no Troféu Mesa Redonda como melhor goleiro do país, vibrou com a resposta do companheiro de time.

Yuri, inclusive, projeta a conquista de títulos na próxima temporada. Esse é o grande foco do elenco do Timão, que superou as expectativas neste ano ao garantir vaga na Copa Libertadores e Copa do Brasil.