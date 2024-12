Após vitória, Atlético-MG promete intensificar busca por técnico

O domingo terminou com um sentimento de alívio para o Atlético-MG depois da vitória sobre o Athletico-PR na Arena MRV e a permanência na Série A do Brasileirão. Agora, a prioridade do clube mineiro está na busca por um novo técnico para a vaga deixada por Gabriel Milito.

O diretor de futebol Victor Bagy disse que o clube já definiu o perfil do novo treinador para a temporada 2025. A ideia é contar com um comandante ousado, que dê prioridade a um futebol ofensivo.