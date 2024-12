Após saída de Renato Gaúcho, Grêmio comunica desligamento do vice-presidente

O Grêmio comunica que Antônio Brum não é mais o vice-presidente de Futebol do Clube.



Agradecemos pelo empenho e dedicação ao Clube durante este dois anos de trabalho.

Leia: https://t.co/sga9rmNHvk pic.twitter.com/j3IHk8gfm6

? Grêmio FBPA (@Gremio) December 9, 2024

Antônio Brum começou sua trajetória profissional no futebol como diretor no final de 2022. No ano seguinte, em julho, ele assumiu o cargo de vice-presidente após o desligamento de Paulo Caleffi.

O agora ex-vice do Grêmio foi um dos grandes responsáveis pela montagem do elenco gremista que ganhou o hexa e o heptacampeonato Gaúcho e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2023, ficando apenas dois pontos atrás do líder Palmeiras.