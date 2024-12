Além de Fernando Diniz, Cruzeiro prepara lista de dispensas para 2025

#CriaDaToca começou uma partida e marcou pela primeira vez profissionalmente! É só o começo, Tevis! ??? pic.twitter.com/LcdUlp1clg

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 8, 2024

O lateral-direito Wesley Gasolina, o volante Ramiro e o atacante Rafa Silva têm contrato encerrando no final de 2024 e, ainda conforme a reportagem, não irão renovar seu vínculo com o Cruzeiro. O volante Lucas Silva é o único que deve estender seu contrato, por conta de uma cláusula no acordo.

Por fim, o goleiro Gabriel Grando (Grêmio), os atacantes Gabriel Veron (Porto) e Álvaro Barreal (Cinccinati) e o zagueiro Lucas Villalba (Argentinos Juniors) passaram a temporada emprestados ao Cruzeiro, mas devem retornar aos seus clubes na próxima temporada. Apenas o último tem chances de ser comprado em definitivo.

O Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro com 52 pontos, na 9ª posição, a primeira fora da zona de classificação para a pré-Libertadores. A equipe ainda foi vice-campeã mineira e da Copa Sul-Americana.