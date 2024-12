Zubeldía revela conversa com Oscar, mas prega cautela sobre retorno ao São Paulo

O técnico Luis Zubeldía revelou que já conversou com Oscar sobre seu possível retorno ao São Paulo. O meio-campista é uma das prioridades do clube para a próxima temporada e há algumas semanas as partes conversam para repatriá-lo.

"Falei com o Oscar e com outro jogador. Há questões que a instituição tem que administrar com o jogador. Mas, já falei com dois jogadores que acredito que serão importantes para o time", admitiu Zubeldía.

Oscar atualmente defende o Shanghai Port, da China. Essa é a oitava temporada do meio-campista no futebol chinês. Antes disso, ele defendeu o Chelsea, da Inglaterra, por outras quatro temporadas e meia, Internacional e São Paulo.