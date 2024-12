Torcida do Corinthians é homenageada com uniforme especial para o último jogo de 2024; confira

O Corinthians decidiu homenagear a Fiel Torcida no último jogo da temporada de 2024, contra o Grêmio. Palavras que remetem ao apoio dos torcedores ao longo do ano foram estampadas no uniforme da equipe, substituindo os tradicionais patrocinadores.

As palavras escolhidas pelo clube foram: emoção, bravura, força, empatia, atitude e amor. A região da omoplata, vaga desde o início do ano, conta com a frase "A Fiel é f***".

"O manto que fecha a temporada é um agradecimento especial a todos vocês, Obrigado, Fiel!", escreveu o clube nas redes sociais.