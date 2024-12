São Paulo é o único time do G6 que o Botafogo ainda não venceu em 2024

O São Paulo enfrenta o Botafogo neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, podendo definir quem será o campeão do torneio. Para o rival carioca, basta um empate para erguer a taça, justamente o resultado dos outros três confrontos entre as duas equipes ao longo da atual temporada.

O São Paulo, aliás, é o único time que integra o G6 do Campeonato Brasileiro que ainda não foi derrotado pelo Botafogo na atual temporada. Tanto na Libertadores quanto na competição por pontos corridos as partidas entre Tricolor e Glorioso acabaram com a igualdade no placar.

No primeiro turno, no Morumbis, São Paulo e Botafogo empataram em 2 a 2 em um duelo eletrizante. O Tricolor abriu o placar com Lucas, de pênalti, logo aos seis minutos. Pouco depois, aos 11, Tiquinho Soares deixou tudo igual, também de pênalti. O Glorioso virou o jogo com Cuiabano, ainda no primeiro tempo, mas Ferreira conseguiu empatar na etapa complementar.