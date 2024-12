Rodrygo treina com companheiros e deve voltar a ficar à disposição no Real Madrid

A situação de Rodrygo aparentemente não era muito preocupante. Devido à um desconforto, ele precisou desfalcar o Real Madrid de última hora na partida contra o Girona, entretanto, neste domingo, o brasileiro apareceu treinando com seus companheiros no CT do clube.

Assim, o camisa 11 deve voltar a ficar à disposição de Carlo Ancelotti para as próximas partidas. A presença de Rodrygo é de suma importância para a equipe que já conta com diversos desfalques, como o atacante Vinicius Júnior.