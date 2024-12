Ramón exalta união do Corinthians, mas faz alerta para 2025: "Temos que mudar a mentalidade"

"Acho que criou um ambiente, falamos hoje também, internamente acreditamos no trabalho que fazíamos, sobretudo a harmonia no grupo, sempre muita união e dedicação, ainda mais nos momentos difíceis. Acreditar no trabalho, no momento, no elenco que teríamos, que ainda dá para brigar por mais coisas. Cinco meses para cá chegamos a duas semifinais e ficar em segundo lugar no segundo turno não é fácil, mas o time acreditou, o elenco se armou e internamente sabíamos que poderia acontecer", complementou Emiliano.

Ramón e Emiliano serão mantidos para 2025, como o executivo Fabinho Soldado informou após a vitória contra o Bahia. A dupla termina a temporada prestigiada após a pressão gerada pelas eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Contra o Grêmio, o primeiro gol corintiano saiu no final da etapa inicial, de pênalti, com Yuri Alberto. No segundo tempo, o Timão ampliou nos minutos finais com Charles, após assistência de Romero, e sacramentou o resultado com Memphis Depay, de bicicleta.

Com a vitória, o Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 56 pontos, três a menos em relação ao G6. A equipe de Ramón Díaz também igualou o recorde de triunfos seguidos na liga nacional, com nove.

Veja outros trechos da coletiva de imprensa de Ramón e Emiliano:

Desempenho contra o Grêmio (Ramón)